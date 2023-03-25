Более полусотни единиц российской техники уничтожены за сутки
Суббота, 25 марта 2023, 09:05
Украинские защитники только за сутки уничтожили 19 автоцистерн россиян, а также 11 бронированных машин и 9 РСЗО.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 169890 (+720) человек ликвидировано,
- танков - 3580 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 6932 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 2623 (+7) ед,
- РСЗО - 520 (+9) ед,
- средства ПВО - 276 (+0) ед,
- самолетов - 305 (+0) ед,
- вертолетов - 291 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2214 (+6),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5483 (+19) ед,
- специальная техника - 279 (+2).
Данные уточняются.
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