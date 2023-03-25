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Более полусотни единиц российской техники уничтожены за сутки

Роман ПетренкоСуббота, 25 марта 2023, 08:05
Более полусотни единиц российской техники уничтожены за сутки

Украинские защитники только за сутки уничтожили 19 автоцистерн россиян, а также 11 бронированных машин и 9 РСЗО.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 169890 (+720) человек ликвидировано,
  • танков - 3580 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 6932 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 2623 (+7) ед,
  • РСЗО - 520 (+9) ед,
  • средства ПВО - 276 (+0) ед,
  • самолетов - 305 (+0) ед,
  • вертолетов - 291 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2214 (+6),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5483 (+19) ед,
  • специальная техника - 279 (+2).

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силывойнаГенштаб
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