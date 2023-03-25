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Військові кораблі РФ були в районі "Північних потоків" за кілька днів до вибухів на них – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 25 березня 2023, 11:26

За декілька днів до вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" поблизу них перебували російські військові кораблі.

Про це повідомив німецький портал t-online, посилаючись на інформацію з кіл безпеки і відкриті дані, передає "Європейська правда".

За даними порталу, угруповання кораблів мало необхідне обладнання для встановлення вибухових пристроїв.

26 вересня вибухи пошкодили німецько-російські газопроводи на дні Балтійського моря. За даними t-online, супутникові знімки показують, що щонайменше три підозрілі кораблі покинули російську військово-морську базу в Калінінграді в ніч на 21 вересня.

Три інші кораблі ВМФ Росії могли супроводжувати операцію і забезпечувати військовий захист. Міністерство оборони Росії заявило, що корвет "Сообразительный" і фрегат "Ярослав Мудрий" супроводжували конвой кораблів з навчальною метою.

"Те, що саме міні-підводні човни могли розмістити вибухові заряди на трубопроводах, експерти підозрювали з самого початку. Якби підтвердилося, що "SS-750" був на місці злочину, то головним підозрюваним відтепер став би російський флот" - зазначає портал.

Швеція раніше запідозрила в інциденті диверсію, оскільки були виявлені залишки вибухівки. Однак досі незрозуміло, хто несе за це відповідальність.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні The Times повідомило, що військові кораблі Данії та Швеції у вересні 2022 року також проходили біля району в Балтійському морі, де незабаром стались вибухи на російських газогонах.

Раніше The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідувальної спільноти. Там нібито припускають, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до вибухів, які сталися у вересні на гілках російських газопроводів "Північний потік", та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Теми: Північний потік-2Росія
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