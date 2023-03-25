Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Військові кораблі РФ були в районі "Північних потоків" за кілька днів до вибухів на них – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 25 березня 2023, 10:26

За декілька днів до вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" поблизу них перебували російські військові кораблі.

Про це повідомив німецький портал t-online, посилаючись на інформацію з кіл безпеки і відкриті дані, передає "Європейська правда".

За даними порталу, угруповання кораблів мало необхідне обладнання для встановлення вибухових пристроїв.

Реклама:

26 вересня вибухи пошкодили німецько-російські газопроводи на дні Балтійського моря. За даними t-online, супутникові знімки показують, що щонайменше три підозрілі кораблі покинули російську військово-морську базу в Калінінграді в ніч на 21 вересня.

Три інші кораблі ВМФ Росії могли супроводжувати операцію і забезпечувати військовий захист. Міністерство оборони Росії заявило, що корвет "Сообразительный" і фрегат "Ярослав Мудрий" супроводжували конвой кораблів з навчальною метою.

"Те, що саме міні-підводні човни могли розмістити вибухові заряди на трубопроводах, експерти підозрювали з самого початку. Якби підтвердилося, що "SS-750" був на місці злочину, то головним підозрюваним відтепер став би російський флот" - зазначає портал.

ВІДЕО ДНЯ

Швеція раніше запідозрила в інциденті диверсію, оскільки були виявлені залишки вибухівки. Однак досі незрозуміло, хто несе за це відповідальність.

Напередодні The Times повідомило, що військові кораблі Данії та Швеції у вересні 2022 року також проходили біля району в Балтійському морі, де незабаром стались вибухи на російських газогонах.

Раніше The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідувальної спільноти. Там нібито припускають, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до вибухів, які сталися у вересні на гілках російських газопроводів "Північний потік", та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Теми: Північний потік-2Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Північний потік-2
Слідчі ФРН та Швеції планують завершити розслідування по "Північних потоках" восени − ЗМІ
ЦРУ застерігало Україну від підриву "Північних потоків" після попередження Нідерландів – ЗМІ
Зеленський прокоментував матеріал WP про "план України" з підриву "Північних потоків"
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: