Військові кораблі РФ були в районі "Північних потоків" за кілька днів до вибухів на них – ЗМІ

За декілька днів до вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" поблизу них перебували російські військові кораблі.

Про це повідомив німецький портал t-online, посилаючись на інформацію з кіл безпеки і відкриті дані, передає "Європейська правда".

За даними порталу, угруповання кораблів мало необхідне обладнання для встановлення вибухових пристроїв.

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26 вересня вибухи пошкодили німецько-російські газопроводи на дні Балтійського моря. За даними t-online, супутникові знімки показують, що щонайменше три підозрілі кораблі покинули російську військово-морську базу в Калінінграді в ніч на 21 вересня.

Три інші кораблі ВМФ Росії могли супроводжувати операцію і забезпечувати військовий захист. Міністерство оборони Росії заявило, що корвет "Сообразительный" і фрегат "Ярослав Мудрий" супроводжували конвой кораблів з навчальною метою.

"Те, що саме міні-підводні човни могли розмістити вибухові заряди на трубопроводах, експерти підозрювали з самого початку. Якби підтвердилося, що "SS-750" був на місці злочину, то головним підозрюваним відтепер став би російський флот" - зазначає портал.

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Швеція раніше запідозрила в інциденті диверсію, оскільки були виявлені залишки вибухівки. Однак досі незрозуміло, хто несе за це відповідальність.

Напередодні The Times повідомило, що військові кораблі Данії та Швеції у вересні 2022 року також проходили біля району в Балтійському морі, де незабаром стались вибухи на російських газогонах.

Раніше The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідувальної спільноти. Там нібито припускають, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до вибухів, які сталися у вересні на гілках російських газопроводів "Північний потік", та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.