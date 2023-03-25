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Военные корабли РФ были в районе "Северных потоков" за несколько дней до взрывов на них - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 25 марта 2023, 11:26

За несколько дней до взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вблизи них находились российские военные корабли.

Об этом сообщил немецкий портал t-online, ссылаясь на информацию из кругов безопасности и открытые данные, передает "Европейская правда".

По данным портала, группировка кораблей имела необходимое оборудование для установки взрывных устройств.

26 сентября взрывы повредили немецко-российские газопроводы на дне Балтийского моря. По данным t-online, спутниковые снимки показывают, что по меньшей мере три подозрительных корабля покинули российскую военно-морскую базу в Калининграде в ночь на 21 сентября.

Три других корабля ВМФ России могли сопровождать операцию и обеспечивать военную защиту. Министерство обороны России заявило, что корвет "Сообразительный" и фрегат "Ярослав Мудрый" сопровождали конвой кораблей с учебной целью.

"То, что именно мини-подводные лодки могли разместить взрывные заряды на трубопроводах, эксперты подозревали с самого начала. Если бы подтвердилось, что "SS-750" был на месте преступления, то главным подозреваемым отныне стал бы российский флот" - отмечает портал.

Швеция ранее заподозрила в инциденте диверсию, поскольку были обнаружены остатки взрывчатки. Однако до сих пор непонятно, кто несет за это ответственность.

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Накануне The Times сообщило, что военные корабли Дании и Швеции в сентябре 2022 года также проходили возле района в Балтийском море, где вскоре произошли взрывы на российских газопроводах.

Ранее The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведывательного сообщества. Там якобы предполагают, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к взрывам, которые произошли в сентябре на ветках российских газопроводов "Северный поток", и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

Темы: Северный поток-2Росcия
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