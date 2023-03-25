Росіяни зменшили кількість кораблів у Чорному морі – ОК "Південь"

У Чорному морі станом на ранок 25 березня перебуває два носії "Калібрів", загальний залп становить до восьми ракет.

Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook

Дослівно: "Корабельне угруповання ворога в Чорному морі на ранок зменшено до 10 одиниць.

Надводні ракетоносії заведено в пункти базування. В морі перебуває два підводних, загальний залп "Калібрів" - до 8".

Деталі: Проте у відомстві наголошують, що загроза ракетних атак залишається на високому рівні.