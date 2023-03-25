Росіяни зменшили кількість кораблів у Чорному морі – ОК "Південь"
Субота, 25 березня 2023, 11:44
У Чорному морі станом на ранок 25 березня перебуває два носії "Калібрів", загальний залп становить до восьми ракет.
Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook
Дослівно: "Корабельне угруповання ворога в Чорному морі на ранок зменшено до 10 одиниць.
Надводні ракетоносії заведено в пункти базування. В морі перебуває два підводних, загальний залп "Калібрів" - до 8".
Деталі: Проте у відомстві наголошують, що загроза ракетних атак залишається на високому рівні.
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