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Росіяни зменшили кількість кораблів у Чорному морі – ОК "Південь"

Роман ПетренкоСубота, 25 березня 2023, 10:44
Росіяни зменшили кількість кораблів у Чорному морі – ОК Південь
скріншот

У Чорному морі станом на ранок 25 березня перебуває два носії "Калібрів", загальний залп становить до восьми ракет.

Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook

Дослівно: "Корабельне угруповання ворога в Чорному морі на ранок зменшено до 10 одиниць.

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Надводні ракетоносії заведено в пункти базування. В морі перебуває два підводних, загальний залп "Калібрів" - до 8".

Деталі: Проте у відомстві наголошують, що загроза ракетних атак залишається на високому рівні.

Теми: Чорне моревійнакорабліРосія
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