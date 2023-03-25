Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море - ОК "Юг"

В Черном море по состоянию на утро 25 марта находится два носителя "Калибров", общий залп составляет до восьми ракет.

Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно: "Корабельная группировка врага в Черном море на утро уменьшена до 10 единиц.

Надводные ракетоносители заведены в пункты базирования. В море находится два подводных, общий залп "Калибров" - до 8".

Детали: Однако в ведомстве отмечают, что угроза ракетных атак остается на высоком уровне.