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Медведєв закликає росіян завантажувати піратські фільми, щоб "нетфлікси збанкрутували"

Роман ПетренкоСубота, 25 березня 2023, 13:33
Медведєв закликає росіян завантажувати піратські фільми, щоб нетфлікси збанкрутували
МЕДВЕДєВ, GETTY IMAGES

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв вважає правильним для Росії завантажувати і поширювати інтернетом піратські копії творів, які їм недоступні через санкції після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: Медведєв, якого цитує ТАСС

Пряма мова Медведєва: "Знаєте, що? Шукайте правильних піратів і завантажуйте у них.

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Якщо вони пішли від нас, усілякі "нетфлікси" та інші, значить, будемо це все завантажувати, будемо користуватися безкоштовно.

А я б усе це мережею розкидав, для того, щоб завдати їм максимальної шкоди.

Максимальної шкоди, щоб вони збанкрутували!".

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Теми: МедведєвРосіяпропагандасанкції
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