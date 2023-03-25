Медведев призывает россиян скачивать пиратские фильмы, чтобы "обанкротить нетфликсы"

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев считает правильным для России скачивать и распространять по интернету пиратские копии произведений, которые им недоступны из-за санкций после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: Медведев, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Медведева: "Знаете, что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них.

Если они ушли от нас, всякие "нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!".