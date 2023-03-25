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Медведев призывает россиян скачивать пиратские фильмы, чтобы "обанкротить нетфликсы"

Роман ПетренкоСуббота, 25 марта 2023, 14:33
Медведев призывает россиян скачивать пиратские фильмы, чтобы обанкротить нетфликсы
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, GETTY IMAGES

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев считает правильным для России скачивать и распространять по интернету пиратские копии произведений, которые им недоступны из-за санкций после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: Медведев, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Медведева: "Знаете, что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них.

Если они ушли от нас, всякие "нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!".

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Темы: МедведевРосcияпропагандасанкции
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