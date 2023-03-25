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Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарки у Херсоні, є поранені

Роман ПетренкоСубота, 25 березня 2023, 15:10
Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарки у Херсоні, є поранені
пункт видачі гуманітарної допомоги у херсоні, фото суспільне

Російські окупанти 25 березня обстріляли Херсон і влучили у пункт видачі гуманітарної допомоги, двоє людей у лікарні, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Джерело: Прокудін у Facebook

Пряма мова Прокудіна: "Учора вночі армія рф атакувала "Пункт незламності" у Костянтинівці на Донеччині, сьогоднішня ціль російської артилерії – пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні.

Через обстріл постраждали двоє людей – 41-річна жінка та 25-річний чоловік".

Деталі: Уточнюється, що з мінно-вибуховими травмами та пораненнями їх шпиталізували до лікарні.

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Теми: Херсонгуманітаркаобстрілвійна
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