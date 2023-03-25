Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарки у Херсоні, є поранені
Субота, 25 березня 2023, 15:10
Російські окупанти 25 березня обстріляли Херсон і влучили у пункт видачі гуманітарної допомоги, двоє людей у лікарні, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Джерело: Прокудін у Facebook
Пряма мова Прокудіна: "Учора вночі армія рф атакувала "Пункт незламності" у Костянтинівці на Донеччині, сьогоднішня ціль російської артилерії – пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні.
Через обстріл постраждали двоє людей – 41-річна жінка та 25-річний чоловік".
Деталі: Уточнюється, що з мінно-вибуховими травмами та пораненнями їх шпиталізували до лікарні.
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