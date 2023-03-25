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Россияне обстреляли пункт выдачи гуманитарки в Херсоне, есть раненые

Роман ПетренкоСуббота, 25 марта 2023, 14:10
Россияне обстреляли пункт выдачи гуманитарки в Херсоне, есть раненые
пункт выдачи гуманитарной помощи в херсоне, фото суспильне

Российские оккупанты 25 марта обстреляли Херсон и попали в пункт выдачи гуманитарной помощи, два человека в больнице, сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

Источник: Прокудин в Facebook

Прямая речь Прокудина: "Вчера ночью армия рф атаковала "Пункт несокрушимости" в Константиновке Донецкой области, сегодняшняя цель российской артиллерии - пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне.

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Из-за обстрела пострадали два человека - 41-летняя женщина и 25-летний мужчина".

Детали: Уточняется, что с минно-взрывными травмами и ранениями их госпитализировали в больницу.

Темы: Херсонгуманитаркаобстрелвойна
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