Россияне обстреляли пункт выдачи гуманитарки в Херсоне, есть раненые
Суббота, 25 марта 2023, 15:10
Российские оккупанты 25 марта обстреляли Херсон и попали в пункт выдачи гуманитарной помощи, два человека в больнице, сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.
Источник: Прокудин в Facebook
Прямая речь Прокудина: "Вчера ночью армия рф атаковала "Пункт несокрушимости" в Константиновке Донецкой области, сегодняшняя цель российской артиллерии - пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне.
Из-за обстрела пострадали два человека - 41-летняя женщина и 25-летний мужчина".
Детали: Уточняется, что с минно-взрывными травмами и ранениями их госпитализировали в больницу.
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