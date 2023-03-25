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Польща у кілька разів збільшить виробництво боєприпасів для потреб України

"Європейська правда"Субота, 25 березня 2023, 15:11
Польща у кілька разів збільшить виробництво боєприпасів для потреб України
Матеуш Моравецький, фото Getty Images

Польський виробник боєприпасів Dezamet, що входить до складу державної компанії Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), значно збільшить потужності для виробництва боєприпасів, щоб забезпечити постачання в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю RMF FM.

Ця заява була зроблена напередодні запланованого на понеділок візиту комісара ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона на підприємство.

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Dezamet, який виробляє боєприпаси для артилерії, мінометів і гранатометів, є одним з понад 50 підприємств групи PGZ, що виробляють зброю.

"Цей завод може розраховувати на нові замовлення і кошти, ми будемо запускати нові виробничі лінії на цьому та інших підприємствах з виробництва боєприпасів", - сказав Моравецький, відповідаючи на запитання про візит Бретона на завод.

"Ми хочемо якомога швидше збільшити обсяги виробництва в кілька разів", - сказав він.

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Прем'єр-міністр підкреслив, що він також розраховує на те, що приватні компанії в Польщі збільшать виробництво боєприпасів.

PGZ планує збільшити свою робочу силу на кілька тисяч осіб, заявив у п'ятницю виконавчий директор Себастьян Хвалек. Наразі в концерні працює близько 20 000 осіб.

20 березня 17 країн Євросоюзу та Норвегія досягли згоди спільно виробляти і закуповувати боєприпаси, щоб поповнити свої запаси та задовольнити потреби України. Реалізація цього плану передбачає  надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців.

Згодом до них приєдналися Польща та Іспанія.

Все про домовленість європейських держав читайте у статті: Снаряди в обхід Угорщини: як та на яких умовах ЄС спільно постачатиме боєприпаси Україні.

Теми: Польщадопомога Україні
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