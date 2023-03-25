Польша в несколько раз увеличит производство боеприпасов для нужд Украины

Польский производитель боеприпасов Dezamet, входящий в состав государственной компании Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), значительно увеличит мощности для производства боеприпасов, чтобы обеспечить поставки в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью RMF FM.

Это заявление было сделано накануне запланированного на понедельник визита комиссара ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона на предприятие.

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Dezamet, который производит боеприпасы для артиллерии, минометов и гранатометов, является одним из более 50 предприятий группы PGZ, производящих оружие.

"Этот завод может рассчитывать на новые заказы и средства, мы будем запускать новые производственные линии на этом и других предприятиях по производству боеприпасов", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о визите Бретона на завод.

"Мы хотим как можно скорее увеличить объемы производства в несколько раз", - сказал он.

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Премьер-министр подчеркнул, что он также рассчитывает на то, что частные компании в Польше увеличат производство боеприпасов.

PGZ планирует увеличить свою рабочую силу на несколько тысяч человек, заявил в пятницу исполнительный директор Себастьян Хвалек. Сейчас в концерне работает около 20 000 человек.

20 марта 17 стран Евросоюза и Норвегия достигли соглашения совместно производить и закупать боеприпасы, чтобы пополнить свои запасы и удовлетворить потребности Украины. Реализация этого плана предусматривает предоставление Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев.

Впоследствии к ним присоединились Польша и Испания.

Все о договоренности европейских государств читайте в статье: Снаряды в обход Венгрии: как и на каких условиях ЕС совместно будет поставлять боеприпасы Украине.