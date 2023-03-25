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У Гельсінкі невідомий напав на депутата парламенту: за те, що єврей і підтримує НАТО

"Європейська правда"Субота, 25 березня 2023, 18:01
У Гельсінкі невідомий напав на депутата парламенту: за те, що єврей і підтримує НАТО
фото Yle

На депутата парламенту Фінляндії Бена Цюсковича, який знову йде в депутати від Коаліційної партії, напали в суботу на станції метро Itäkeskus у Гельсінкі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Політик чекав на потяг, коли чоловік, який підійшов до нього, почав погрожувати йому вбивством. Він ударив Цюсковича кулаком в обличчя і втік.

На відеозаписі читача, опублікованому газетою Iltalehti, видно, як чоловік у темному одязі біжить за Цюсковичем і штовхає його.

Депутат кинувся наздоганяти чоловіка, але той повалив його на землю. Охоронці взяли нападника під варту.

"У нього був явний політичний мотив. Він ображав мене за те, що я підтримую НАТО і що я – єврей", - каже Цюскович.

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У політика лишилися рани на руках і колінах. Він повідомив, що подав заяву в поліцію про напад і незаконні погрози.

Поліція Гельсінкі заявила, що за фактом нападу порушено кримінальну справу.

Також поліція повідомила у Твіттері, що затримала одну людину за підозрою в нападі. Наразі справу розслідують як напад і незаконні погрози.

Цюскович балотується до парламенту від столичного виборчого округу. Він - член парламенту з 1979 року.

Голова Коаліційної партії Петтері Орпо написав у Твіттері, що партія "шокована і обурена" нападом на Цюсковича.

"На щастя, Бен фізично в порядку. Цей напад надзвичайно серйозний у передвиборчий період, і ми рішуче засуджуємо це переслідування. Вільна передвиборча робота кандидатів - основа нашої демократії" - заявив Орпо.

Президент Саулі Нііністьо також засудив напад на Цюсковича.

"Боягузливий напад. Ненависть, погрози, а тим більше насильство під час передвиборчої роботи також є образою демократії", - написав у Твіттері президент.

Як повідомлялося, опозиційна Національна коаліційна партія Фінляндії з невеликим відривом лідирує серед виборців напередодні парламентських виборів 2 квітня.

Теми: ФінляндіяНАТО
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