Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Хельсинки неизвестный напал на депутата парламента: за то, что еврей и поддерживает НАТО

"Европейская правда"Суббота, 25 марта 2023, 18:01
В Хельсинки неизвестный напал на депутата парламента: за то, что еврей и поддерживает НАТО
фото Yle

На депутата парламента Финляндии Бена Цюсковича, который снова идет в депутаты от Коалиционной партии, напали в субботу на станции метро Itäkeskus в Хельсинки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Политик ждал поезд, когда подошедший к нему мужчина начал угрожать ему убийством. Он ударил Цюсковича кулаком в лицо и убежал.

На видеозаписи читателя, опубликованной газетой Iltalehti, видно, как мужчина в темной одежде бежит за Цюсковичем и толкает его.

Депутат бросился догонять мужчину, но тот повалил его на землю. Охранники взяли нападавшего под стражу.

"У него был явный политический мотив. Он оскорблял меня за то, что я поддерживаю НАТО и что я - еврей", - говорит Цюскович.

ВИДЕО ДНЯ

У политика остались раны на руках и коленях. Он сообщил, что подал заявление в полицию о нападении и незаконных угрозах.

Полиция Хельсинки заявила, что по факту нападения возбуждено уголовное дело.

Также полиция сообщила в Твиттере, что задержала одного человека по подозрению в нападении. Сейчас дело расследуют как нападение и незаконные угрозы.

Цюскович баллотируется в парламент от столичного избирательного округа. Он - член парламента с 1979 года.

Председатель Коалиционной партии Петтери Орпо написал в Твиттере, что партия "шокирована и возмущена" нападением на Цюсковича.

"К счастью, Бен физически в порядке. Это нападение чрезвычайно серьезно в предвыборный период, и мы решительно осуждаем это преследование. Свободная предвыборная работа кандидатов - основа нашей демократии", - заявил Орпо.

Президент Саули Ниинистьо также осудил нападение на Цюсковича.

"Трусливое нападение. Ненависть, угрозы, а тем более насилие во время предвыборной работы также является оскорблением демократии", - написал в Твиттере президент.

Как сообщалось, оппозиционная Национальная коалиционная партия Финляндии с небольшим отрывом лидирует среди избирателей накануне парламентских выборов 2 апреля.

Темы: ФинляндияНАТО
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

фотоВ Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Все новости...
Финляндия
Финляндия решила передать Украине три танка Leopard 2
Президент Финляндии подписал законы о вступлении в НАТО
Украина обратилась к Финляндии с просьбой обсудить передачу истребителей Hornet - СМИ
Последние новости
16:15
В "Дії" началось голосование за национальное жюри Евровидения 2023
15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
15:50
видеоПутин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
15:47
фотоИзвестный путешественник стал амбассадором United 24
15:31
Европа разрешила Украине импортировать больше электроэнергии
15:18
Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов
15:18
Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
15:10
Техногиганты сокращают этические команды для искусственного интеллекта: опасения по безопасности
15:06
Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков
Все новости...