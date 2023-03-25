В Хельсинки неизвестный напал на депутата парламента: за то, что еврей и поддерживает НАТО

На депутата парламента Финляндии Бена Цюсковича, который снова идет в депутаты от Коалиционной партии, напали в субботу на станции метро Itäkeskus в Хельсинки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

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Политик ждал поезд, когда подошедший к нему мужчина начал угрожать ему убийством. Он ударил Цюсковича кулаком в лицо и убежал.

На видеозаписи читателя, опубликованной газетой Iltalehti, видно, как мужчина в темной одежде бежит за Цюсковичем и толкает его.

Депутат бросился догонять мужчину, но тот повалил его на землю. Охранники взяли нападавшего под стражу.

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"У него был явный политический мотив. Он оскорблял меня за то, что я поддерживаю НАТО и что я - еврей", - говорит Цюскович.

У политика остались раны на руках и коленях. Он сообщил, что подал заявление в полицию о нападении и незаконных угрозах.

Полиция Хельсинки заявила, что по факту нападения возбуждено уголовное дело.

Также полиция сообщила в Твиттере, что задержала одного человека по подозрению в нападении. Сейчас дело расследуют как нападение и незаконные угрозы.

Цюскович баллотируется в парламент от столичного избирательного округа. Он - член парламента с 1979 года.

Председатель Коалиционной партии Петтери Орпо написал в Твиттере, что партия "шокирована и возмущена" нападением на Цюсковича.

"К счастью, Бен физически в порядке. Это нападение чрезвычайно серьезно в предвыборный период, и мы решительно осуждаем это преследование. Свободная предвыборная работа кандидатов - основа нашей демократии", - заявил Орпо.

Президент Саули Ниинистьо также осудил нападение на Цюсковича.

"Трусливое нападение. Ненависть, угрозы, а тем более насилие во время предвыборной работы также является оскорблением демократии", - написал в Твиттере президент.

Как сообщалось, оппозиционная Национальная коалиционная партия Финляндии с небольшим отрывом лидирует среди избирателей накануне парламентских выборов 2 апреля.