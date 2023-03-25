Росіяни наступають на 4 напрямках, відбито понад 50 атак – зведення Генштабу

Російські війська зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там було відбито понад 50 атак.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Завдяки професійним і злагодженим діям, нашими захисниками було відбито понад 50 атак противника на зазначених напрямках".

Деталі: Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 23 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. На території республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил РФ. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Студенок, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Миропілля Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Красне, Вовчанськ, Вільча, Волохівка, Землянки, Амбарне, Колодязне Харківської області.

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На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка, Кремінна, Білогорівка та Виїмка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів, зокрема, Дворічна Харківської області; Куп’янськ, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Виїмка і Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Предтечиного Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Костянтинівка, Диліївка та Дружба.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка Донецької області. Не мав успіху. Численних ворожих обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією зіткнення, а саме: Авдіївка, Ласточкине, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Здійснює обстріли населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Бургунка, Антонівка, Белозерка Херсонської області та міста Херсон.

Російські окупанти продовжують грабувати населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в населеному пункті Красне Каховського району російські найманці активно відбирають приватні автомобілі з причепами та вантажівки, в які завантажують награбоване майно місцевих мешканців.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.