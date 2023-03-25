Россияне наступают на 4 направлениях, отражено более 50 атак – сводка Генштаба

Российские войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там было отражено более 50 атак.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям, нашими защитниками было отражено более 50 атак противника на указанных направлениях".

Детали: В течение суток противник нанес 1 ракетный и 23 авиационных удара, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. На территории республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил РФ. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Студенок, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Мирополье Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Красное, Волчанск, Вильча, Волоховка, Землянки, Амбарное, Колодязное Харьковской области.

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На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка, Кременная, Белогоровка и Выемка. Осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов, в частности, Двуречная Харьковской области; Купянск, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Выемка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районе Предтечино Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Дружба.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Тоненькое, Первомайское, Марьинка Донецкой области. Не имел успеха. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись населенные пункты, рядом с линией соприкосновения, а именно: Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Угледар, Большая Новоселка, Времовка, Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Осуществляет обстрелы населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Луговское, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Берислав, Бургунка, Антоновка, Белозерка Херсонской области и города Херсон.

Российские оккупанты продолжают грабить население на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в населенном пункте Красное Каховского района российские наемники активно отбирают частные автомобили с прицепами и грузовики, в которые загружают награбленное имущество местных жителей.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.