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Шольц назвав передумову для завершення війни

"Європейська правда"Субота, 25 березня 2023, 18:31
Шольц назвав передумову для завершення війни
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц очікує, що агресивна війна Росії проти України триватиме до того часу, поки Путін не зрозуміє, що анексувати значну частину української території йому не під силу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Ми повинні бути готові гарантувати підтримку протягом тривалого часу", - сказав Шольц на зустрічі з громадянами у своєму виборчому окрузі в Потсдамі.

"Єдиною основою для всього є усвідомлення Росією того, що вона не може просто анексувати значну частину української території, як вона намагається зробити зараз" – заявив канцлер.

Коли це усвідомлення прийде, тільки тоді можна буде прийти до врегулювання військової ситуації, сказав він.

"Але цей крок ще не на часі у російського президента", - вважає Шольц.

"Ціна крові, яку Путін нав'язує своїй країні, своїм молодим людям за свою імперіалістичну мрію, справді жахлива" - додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Олаф Шольц наполягає, що війна в Україні має закінчитись виведенням російських військ.

Теми: ШольцНімеччинавійнаПутін
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