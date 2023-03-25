Шольц назвал предпосылку для завершения войны

Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает, что агрессивная война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока Путин не поймет, что аннексировать значительную часть украинской территории ему не под силу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Мы должны быть готовы гарантировать поддержку в течение длительного времени", - сказал Шольц на встрече с гражданами в своем избирательном округе в Потсдаме.

"Единственной основой для всего является осознание Россией того, что она не может просто аннексировать значительную часть украинской территории, как она пытается сделать сейчас", - заявил канцлер.

Когда это осознание придет, только тогда можно будет прийти к урегулированию военной ситуации, сказал он.

"Но этот шаг еще не ко времени у российского президента", - считает Шольц.

"Цена крови, которую Путин навязывает своей стране, своим молодым людям за свою империалистическую мечту, действительно ужасна", - добавил он.

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Напомним, Олаф Шольц настаивает, что война в Украине должна закончиться выводом российских войск.