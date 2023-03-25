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Гендиректор МАГАТЕ відвідає ЗАЕС наступного тижня

Катерина ТищенкоСубота, 25 березня 2023, 19:07
Гендиректор МАГАТЕ відвідає ЗАЕС наступного тижня
РАФАЕЛЬ ГРОССІ, ФОТО GETTY IMAGES

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі наступного тижня має намір відвідати Запорізьку АЕС.

Джерело: сайт МАГАТЕ

Деталі: Це буде другий раз, коли Гроссі відвідує ЗАЕС під час війни, і перший – з моменту встановлення постійної присутності експертів МАГАТЕ на електростанції 1 вересня минулого року.

Пряма мова Гроссі: "Я вирішив знову відвідати Запорізьку атомну електростанцію, щоб на власні очі побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поспілкуватися з тими, хто працює на об'єкті в цих безпрецедентних і дуже складних обставинах. Я, як і раніше, сповнений рішучості продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб допомогти зменшити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні".

Більше деталей: Гроссі зазначив, що, незважаючи на присутність організації на ЗАЕС протягом семи місяців, ситуація на об’єкті залишається нестабільною.

"Загрози ядерній безпеці є надто очевидними, як і необхідність діяти негайно, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками для здоров'я та довкілля людей в Україні та за її межами. Тому я продовжую працювати над пропозицією щодо захисту станції", - сказав він.

Гроссі зазначив, що його поїздка в Україну також спрямована на забезпечення регулярної ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС "після дуже складних обставин", з якими зіткнулися експерти під час попередньої ротації в лютому, яка була затримана майже на місяць. Його супроводжуватиме нова група експертів МАГАТЕ.

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Що передувало: 23 березня Гроссі заявив, що в МАГАТЕ відмовилися від ідеї створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС, переговори про яку тривали 8 місяців.

За словами Гроссі, тепер йдеться про припинення бойових дій поруч з атомною електростанцією.

Теми: МАГАТЕЗАЕС
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