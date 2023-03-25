Гендиректор МАГАТЭ посетит ЗАЭС на следующей неделе

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на следующей неделе намерен посетить Запорожскую АЭС.

Источник: сайт МАГАТЭ

Детали: Это будет второй раз, когда Гросси посещает ЗАЭС во время войны, и первый - с момента установления постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на электростанции 1 сентября прошлого года.

Прямая речь Гросси: "Я решил снова посетить Запорожскую атомную электростанцию, чтобы собственными глазами увидеть, как развивалась ситуация с сентября, и пообщаться с теми, кто работает на объекте в этих беспрецедентных и очень сложных обстоятельствах. Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь уменьшить риск ядерной аварии во время трагической войны в Украине".

Больше деталей: Гросси отметил, что, несмотря на присутствие организации на ЗАЭС в течение семи месяцев, ситуация на объекте остается нестабильной.

"Угрозы ядерной безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать немедленно, чтобы предотвратить аварии с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей в Украине и за ее пределами. Поэтому я продолжаю работать над предложением по защите станции", - сказал он.

Гросси отметил, что его поездка в Украину также направлена на обеспечение регулярной ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС "после очень сложных обстоятельств", с которыми столкнулись эксперты во время предыдущей ротации в феврале, которая была задержана почти на месяц. Его будет сопровождать новая группа экспертов МАГАТЭ.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 23 марта Гросси заявил, что в МАГАТЭ отказались от идеи создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС, переговоры о которой длились 8 месяцев.

По словам Гросси, теперь речь идет о прекращении боевых действий рядом с атомной электростанцией.