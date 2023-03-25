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УП.Чат: скандальне інтерв’ю комбата ''Купола'', критика під час війни, справа Сенниченка

"Українська правда"Субота, 25 березня 2023, 19:19
УП.Чат: скандальне інтерв’ю комбата ''Купола'', критика під час війни, справа Сенниченка

У новому випуску програми "УП.Чат" журналісти "Української правди" разом з колегами з інших ЗМІ обговорили найбільш знакові події поточного тижня в Україні та світі. 

Джерело: Українська правда

Деталі: Серед головних тем – скандальне інтерв’ю комбата ''Купола'' для The Washington Post; справа НАБУ проти ексголови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка; чи можна критикувати владу під час війни та чому на Заході все частіше говорять про втому від війни в Україні.

Учасники: головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва, шеф-редакторка українського бюро "The Washington Post" Ізабель Хуршудян, журналіст "Економічої правди" Ілля Колдомасов та журналістка "Української правди" Софія Середа.

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