УП.Чат: скандальне інтерв’ю комбата ''Купола'', критика під час війни, справа Сенниченка

У новому випуску програми "УП.Чат" журналісти "Української правди" разом з колегами з інших ЗМІ обговорили найбільш знакові події поточного тижня в Україні та світі.

Джерело: Українська правда

Деталі: Серед головних тем – скандальне інтерв’ю комбата ''Купола'' для The Washington Post; справа НАБУ проти ексголови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка; чи можна критикувати владу під час війни та чому на Заході все частіше говорять про втому від війни в Україні.

Учасники: головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва, шеф-редакторка українського бюро "The Washington Post" Ізабель Хуршудян, журналіст "Економічої правди" Ілля Колдомасов та журналістка "Української правди" Софія Середа.