Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

УП.Чат: скандальное интервью комбата ''Купола'', критика во время войны, дело Сенниченко

"Украинская правда"Суббота, 25 марта 2023, 18:19
УП.Чат: скандальное интервью комбата ''Купола'', критика во время войны, дело Сенниченко

В новом выпуске программы "УП.Чат" журналисты "Украинской правды" вместе с коллегами из других СМИ обсудили наиболее знаковые события текущей недели в Украине и мире.

Источник: Украинская правда

Реклама:

Детали: Среди главных тем – скандальное интервью комбата ''Купола'' для The Washington Post; дело НАБУ против экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко; можно ли критиковать власть во время войны и почему на Западе все чаще говорят об усталости от войны в Украине.

Участники: главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, шеф-редактор украинского бюро "The Washington Post" Изабель Хуршудян, журналист "Экономической правды" Илья Колдомасов и журналистка "Украинской правды" София Середа.

Темы: медиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
медиа
"Прямой" заявил, что власть хочет отобрать канал
Погибшая в Грузии украинка оказалась бывшей сценаристкой шоу "Ранок з Україною"
Оператор Deutsche Welle ранен российскими кассетными боеприпасами – компания
Последние новости
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали мгновенно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
Все новости...
Реклама: