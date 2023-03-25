УП.Чат: скандальное интервью комбата ''Купола'', критика во время войны, дело Сенниченко

В новом выпуске программы "УП.Чат" журналисты "Украинской правды" вместе с коллегами из других СМИ обсудили наиболее знаковые события текущей недели в Украине и мире.

Источник: Украинская правда

Детали: Среди главных тем – скандальное интервью комбата ''Купола'' для The Washington Post; дело НАБУ против экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко; можно ли критиковать власть во время войны и почему на Западе все чаще говорят об усталости от войны в Украине.

Участники: главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, шеф-редактор украинского бюро "The Washington Post" Изабель Хуршудян, журналист "Экономической правды" Илья Колдомасов и журналистка "Украинской правды" София Середа.