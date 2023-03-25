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Путін заявив, що Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі

Катерина ТищенкоСубота, 25 березня 2023, 19:41
Путін заявив, що Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі
Лукашенко і Путін, фото Getty Images

Москва і Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Джерело: президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю журналісту Павлу Зарубіну на телеканалі "Россия 24", передають пропагандистські агенції РИА Новости і ТАСС

Деталі: Путін уточнив, що 1 липня закінчиться будівництво сховища. Він запевняє, що розміщувати зброю будуть без порушення зобов'язань за ДСНО.

За словами Путіна, приводом для такого кроку стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Пряма мова: "Що стосується наших переговорів з Олександром Григоровичем Лукашенком (самопроголошений президент Білорусі - ред.), приводом послужила заява заступника міністра оборони Великої Британії [Аннабель Голді], що вони збираються постачати в Україну заряди зі збідненим ураном, це так чи інакше пов'язано з ядерними технологіями.

Навіть поза контекстом цих подій, цієї заяви Олександр Григорович Лукашенко давно ставить питання про те, щоб розмістити на території Білорусі російську тактичну ядерну зброю".

"Ми вже передали в Білорусь наш відомий, дуже ефективний комплекс "Іскандер", він теж може бути носієм. З 3 квітня приступаємо до навчання екіпажу і 1 липня закінчуємо будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї на території Білорусі".

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Більше деталей: Путін також заявив, що Росії є чим відповісти на снаряди зі збідненим ураном.

"Повинен сказати, що Росії, звичайно, є чим відповісти. У нас, без перебільшення, сотні тисяч, саме сотні тисяч, таких снарядів. Ми їх поки що не застосовуємо", - сказав президент країни-агресора.

Теми: ядерна зброяРосіяБілорусьПутін
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