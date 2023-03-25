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Путін заявив, що Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі

Катерина ТищенкоСубота, 25 березня 2023, 18:41
Путін заявив, що Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі
Лукашенко і Путін, фото Getty Images

Москва і Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Джерело: президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю журналісту Павлу Зарубіну на телеканалі "Россия 24", передають пропагандистські агенції РИА Новости і ТАСС

Деталі: Путін уточнив, що 1 липня закінчиться будівництво сховища. Він запевняє, що розміщувати зброю будуть без порушення зобов'язань за ДСНО.

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За словами Путіна, приводом для такого кроку стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Пряма мова: "Що стосується наших переговорів з Олександром Григоровичем Лукашенком (самопроголошений президент Білорусі - ред.), приводом послужила заява заступника міністра оборони Великої Британії [Аннабель Голді], що вони збираються постачати в Україну заряди зі збідненим ураном, це так чи інакше пов'язано з ядерними технологіями.

Навіть поза контекстом цих подій, цієї заяви Олександр Григорович Лукашенко давно ставить питання про те, щоб розмістити на території Білорусі російську тактичну ядерну зброю".

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"Ми вже передали в Білорусь наш відомий, дуже ефективний комплекс "Іскандер", він теж може бути носієм. З 3 квітня приступаємо до навчання екіпажу і 1 липня закінчуємо будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї на території Білорусі".

Більше деталей: Путін також заявив, що Росії є чим відповісти на снаряди зі збідненим ураном.

"Повинен сказати, що Росії, звичайно, є чим відповісти. У нас, без перебільшення, сотні тисяч, саме сотні тисяч, таких снарядів. Ми їх поки що не застосовуємо", - сказав президент країни-агресора.

Теми: ядерна зброяРосіяБілорусьПутін
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