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Путин заявил, что Россия разместит ядерное оружие в Беларуси

Катерина ТищенкоСуббота, 25 марта 2023, 19:41
Путин заявил, что Россия разместит ядерное оружие в Беларуси
Лукашенко и Путин, фото Getty Images

Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

Источник: президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24", передают пропагандистские агентства РИА Новости и ТАСС

Детали: Путин уточнил, что 1 июля закончится строительство хранилища. Он уверяет, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ.

По словам Путина, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Прямая речь: "Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси - ред.), поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании [Аннабель Голди], что они собираются поставлять на Украину заряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями.

Даже вне контекста этих событий, этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие".

"Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс "Искандер", он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажа и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси".

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Больше деталей: Путин также заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном.

"Должен сказать, что России, конечно, есть чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч, таких снарядов. Мы их пока не применяем", - сказал президент страны-агрессора.

Темы: ядерное оружиеРосcияБеларусьПутин
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