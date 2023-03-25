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Росія збирається виробити й модернізувати 1600 танків, погрожує Путін

Катерина ТищенкоСубота, 25 березня 2023, 20:03
Росія збирається виробити й модернізувати 1600 танків, погрожує Путін
Володимир Путін, фото Getty Images

Росія в найближчі три роки має намір виробити і модернізувати загалом понад 1600 танків, заявив президент країни-агресора Володимир Путін.

Джерело: Путін в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін", повідомляють Інтерфакс і РИА Новости

Пряма мова: "Підбурювачі планують спрямувати в Україну 420 або 440 танків, тут все те ж саме, що з боєприпасами. За цей час ми виробимо нові та модернізуємо наявні понад 1600".

"Загальна кількість танків російської армії буде перевищувати втричі кількість танків ЗСУ. Навіть більше, ніж утричі... Я вже не кажу про авіацію. Там різниця в рази на 10 порядків".

Деталі: Російський диктатор також заявив, що українські війська нібито використовують за добу близько 5 тисяч снарядів, а в США за місяць виробляють близько 15 тисяч.

Путін також назвав допомогу Україні від західних союзників у вигляді поставок зброї спробою продовжити конфлікт.

"На мій погляд, це тільки призведе до більшої трагедії, нічого більше", - сказав він.

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Теми: ПутінРосіявійна
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