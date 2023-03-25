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Россия собирается произвести и модернизировать 1600 танков, грозится Путин

Катерина ТищенкоСуббота, 25 марта 2023, 20:03
Россия собирается произвести и модернизировать 1600 танков, грозится Путин
Владимир Путин, фото Getty Images

Россия в ближайшие три года намерена произвести и модернизировать в общей сложности более 1600 танков, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", сообщают Интерфакс и РИА Новости

Прямая речь: "Поджигатели планируют направить на Украину 420 или 440 танков, тут все то же самое, что по боеприпасам. За это время мы произведем новые и модернизируем имеющиеся свыше 1600".

"Общее количество танков российской армии будет превышать в три раза количество танков ВСУ. Даже более, чем в три раза… Я уже не говорю об авиации. Там разница в разы на 10 порядков".

Детали: Российский диктатор также заявил, что украинские войска якобы используют за сутки около 5 тысяч снарядов, а в США за месяц производят около 15 тысяч.

Путин также назвал помощь Украине от западных союзников в виде поставок оружия попыткой продлить конфликт.

"На мой взгляд, это только приведет к большей трагедии, ничего больше", - сказал он.

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Темы: ПутинРосcиявойна
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