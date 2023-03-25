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У ніч на неділю Україна переходить на літній час

Катерина ТищенкоСубота, 25 березня 2023, 21:56
У ніч на неділю Україна переходить на літній час
ілюстративне фото Pixabay

У ніч на неділю, 26 березня, Україна переходить на літній час – стрілку годинника переведуть на одну годину вперед.

Джерело: Українська правда

Деталі: Перехід на літній час відбудеться о 3 годині ночі. 

Для довідки: Згідно з постановою Кабміну від 1996 року, переведення годинника в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня – на літній час та в останню неділю жовтня – на зимовий.

Більше деталей: Крім того, з 26 березня у Києві скорочується комендантська година – тепер вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.

Також у столиці буде продовжено роботу транспорту, зокрема метро.

Теми: часкомендантська годинатранспорт
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