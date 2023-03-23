Киянам нагадують: з 26 березня метро працюватиме на годину довше

Із 26 березня роботу столичного метро подовжать на 1 годину.

Джерело: офіційний канал КМДА в Telegram

Деталі: Чиновники звертають увагу киян, як працюватиме метро після скорочення комендантської години.

Зокрема - станції підземки зачиняються на вхід у різний час із урахуванням проходження останніх поїздів на лініях.

Водночас підземні станції метро в режимі укриття працюють цілодобово.

Нагадаємо: З 26 березня комендантська година в Києві діятиме з 00:00 до 05:00 щодня. У ніч на 26 березня Україна перейде на літній час – стрілку годинника переведуть на одну годину уперед.

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