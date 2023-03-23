Киянам нагадують: з 26 березня метро працюватиме на годину довше
Четвер, 23 березня 2023, 16:18
Із 26 березня роботу столичного метро подовжать на 1 годину.
Джерело: офіційний канал КМДА в Telegram
Деталі: Чиновники звертають увагу киян, як працюватиме метро після скорочення комендантської години.
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Зокрема - станції підземки зачиняються на вхід у різний час із урахуванням проходження останніх поїздів на лініях.
Водночас підземні станції метро в режимі укриття працюють цілодобово.
Нагадаємо: З 26 березня комендантська година в Києві діятиме з 00:00 до 05:00 щодня. У ніч на 26 березня Україна перейде на літній час – стрілку годинника переведуть на одну годину уперед.
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Передісторія:
- 8 березня стало відомо, що петиція із закликом скоротити в Києві комендантську годину набрала необхідну кількість голосів для розгляду, водночас місцева влада заявляла, що поки не бачить підстав для скорочення тривалості обмеження.
- 17 березня з'явилася інформація, що комендантську годину в столиці таки скоротять: з 26 березня. В Київській області також планують зменшити її тривалість.
- Роботу метро, наземного транспорту, магазинів та ресторанів продовжать на годину.
- 20 березня начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав наказ про зміну комендантської години в місті Києві з 26 березня 2023 року.