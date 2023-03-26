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Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 6 громадах

"Українська правда"Неділя, 26 березня 2023, 00:17
Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 6 громадах
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ НА СУМЩИНІ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОВА

Протягом 25 березня російські окупанти здійснили обстріли 6 громад Сумської області.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Зноб-Новгородській громаді росіяни гатили з мінометів, було 10 "прильотів".

По Есманьській громаді ворог здійснив мінометний обстріл, було 4 "прильоти".

На територію Краснопільської громади ворог скинув 7 мін.

По Білопільській громаді противник здійснив гранатометний обстріл з АГС (29 пострілів) та артилерійський обстріл з САУ (5 "прильотів").

По Новослобідській громаді ворог здійснив мінометний обстріл, зафіксовано 2 "прильоти".

ВІДЕО ДНЯ

На території Середино-Будської громади зафіксовано мінометний обстріл (2 "прильоти").

В усіх випадках обійшлося без втрат і руйнувань.

Теми: Сумська областьобстріл
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