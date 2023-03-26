Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 6 громадах
Неділя, 26 березня 2023, 00:17
Протягом 25 березня російські окупанти здійснили обстріли 6 громад Сумської області.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: По Зноб-Новгородській громаді росіяни гатили з мінометів, було 10 "прильотів".
По Есманьській громаді ворог здійснив мінометний обстріл, було 4 "прильоти".
На територію Краснопільської громади ворог скинув 7 мін.
По Білопільській громаді противник здійснив гранатометний обстріл з АГС (29 пострілів) та артилерійський обстріл з САУ (5 "прильотів").
По Новослобідській громаді ворог здійснив мінометний обстріл, зафіксовано 2 "прильоти".
ВІДЕО ДНЯ
На території Середино-Будської громади зафіксовано мінометний обстріл (2 "прильоти").
В усіх випадках обійшлося без втрат і руйнувань.