Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 6 громадах

"Українська правда"Субота, 25 березня 2023, 23:17
Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 6 громадах
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ НА СУМЩИНІ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОВА

Протягом 25 березня російські окупанти здійснили обстріли 6 громад Сумської області.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Зноб-Новгородській громаді росіяни гатили з мінометів, було 10 "прильотів".

Реклама:

По Есманьській громаді ворог здійснив мінометний обстріл, було 4 "прильоти".

На територію Краснопільської громади ворог скинув 7 мін.

По Білопільській громаді противник здійснив гранатометний обстріл з АГС (29 пострілів) та артилерійський обстріл з САУ (5 "прильотів").

ВІДЕО ДНЯ

По Новослобідській громаді ворог здійснив мінометний обстріл, зафіксовано 2 "прильоти".

На території Середино-Будської громади зафіксовано мінометний обстріл (2 "прильоти").

В усіх випадках обійшлося без втрат і руйнувань.

Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: