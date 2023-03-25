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Обстрелы Сумщины: россияне били по 6 громадам

"Украинская правда"Суббота, 25 марта 2023, 23:17
Обстрелы Сумщины: россияне били по 6 громадам
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОВА

В течение 25 марта российские оккупанты совершили обстрелы 6 громад Сумской области.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Зноб-Новгородской громаде россияне били из минометов, было 10 "прилетов".

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По Есманьской громаде враг совершил минометный обстрел, было 4 "прилета".

На территорию Краснопольской громады враг сбросил 7 мин.

По Белопольской громаде противник совершил гранатометный обстрел из АГС (29 выстрелов) и артиллерийский обстрел из САУ (5 "прилетов").

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По Новослободской громаде враг совершил минометный обстрел, зафиксировано 2 "прилета".

На территории Середино-Будской громады зафиксирован минометный обстрел (2 "прилета").

Во всех случаях обошлось без потерь и разрушений.

Темы: Сумская областьобстрел
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