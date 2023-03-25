Обстрелы Сумщины: россияне били по 6 громадам
Суббота, 25 марта 2023, 23:17
В течение 25 марта российские оккупанты совершили обстрелы 6 громад Сумской области.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По Зноб-Новгородской громаде россияне били из минометов, было 10 "прилетов".
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По Есманьской громаде враг совершил минометный обстрел, было 4 "прилета".
На территорию Краснопольской громады враг сбросил 7 мин.
По Белопольской громаде противник совершил гранатометный обстрел из АГС (29 выстрелов) и артиллерийский обстрел из САУ (5 "прилетов").
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По Новослободской громаде враг совершил минометный обстрел, зафиксировано 2 "прилета".
На территории Середино-Будской громады зафиксирован минометный обстрел (2 "прилета").
Во всех случаях обошлось без потерь и разрушений.