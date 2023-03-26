Німеччина планує вислати понад 30 російських дипломатів – ЗМІ

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок планує вислати з Берліна понад 30 російських дипломатів.

Джерело: видання Focus online

Деталі: Повідомляється, що німецькі органи безпеки зробили висновки, що російські дипломати можуть використати свій імунітет для вербування німецьких інформаторів зі сфер політики, бізнесу, науки та Збройних сил для проведення агентурних, диверсійних чи дезінформаційних операцій.

Видання зазначає, що резиденції російських секретних служб, які розміщені в посольстві у Берліні та в кількох консульствах, укомплектовані щільніше, ніж за часів холодної війни. Вони нараховують близько 160 офіцерів.

Нагадаємо: 24 березня Міністерство закордонних справ Естонії оголосило, що висилає з країни співробітника посольства РФ.