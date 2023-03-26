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Германия планирует выслать более 30 российских дипломатов – СМИ

"Украинская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 00:50
Германия планирует выслать более 30 российских дипломатов – СМИ
АННАЛЕНА БЕРБОК, ФОТО GETTY IMAGES

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать из Берлина более 30 российских дипломатов.

Источник: издание Focus online

Детали: Сообщается, что немецкие органы безопасности сделали выводы, что российские дипломаты могут использовать свой иммунитет для вербовки немецких информаторов из сфер политики, бизнеса, науки и Вооруженных сил для проведения агентурных, диверсионных или дезинформационных операций.

Издание отмечает, что резиденции российских секретных служб, которые размещены в посольстве в Берлине и в нескольких консульствах, укомплектованы плотнее, чем во времена холодной войны. Они насчитывают около 160 офицеров.

Напомним: 24 марта Министерство иностранных дел Эстонии объявило, что высылает из страны сотрудника посольства РФ.

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Темы: Германиядипломатические отношенияРосcия
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