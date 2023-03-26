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У російському Омську загорівся склад з пластиком

"Українська правда"Неділя, 26 березня 2023, 01:21
У російському Омську загорівся склад з пластиком
Пожежа в Омську. Фото МНС РФ

У російському місті Омськ спалахнула масштабна пожежа на складі з пластиком.

Джерело: Міністерство РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих у Telegram

Деталі: МНС РФ повідомило, що у ліквідації пожежі в Омську задіяно 65 осіб та 16 одиниць техніки.

Зазначається, що пожежу локалізовано на площі 3,5 тис. кв. м.

За попередньою інформацією російського міністерства, постраждалих немає.

Нагадаємо: Ввечері 25 березня у Підмосков'ї загорілися цех металургійного заводу "Фрегат" та склад із лакофарбовими виробами. 

Теми: Росіяпожежа
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