У російському Омську загорівся склад з пластиком
Неділя, 26 березня 2023, 00:21
У російському місті Омськ спалахнула масштабна пожежа на складі з пластиком.
Джерело: Міністерство РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих у Telegram
Деталі: МНС РФ повідомило, що у ліквідації пожежі в Омську задіяно 65 осіб та 16 одиниць техніки.
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Зазначається, що пожежу локалізовано на площі 3,5 тис. кв. м.
За попередньою інформацією російського міністерства, постраждалих немає.
Нагадаємо: Ввечері 25 березня у Підмосков'ї загорілися цех металургійного заводу "Фрегат" та склад із лакофарбовими виробами.
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