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У Підмосков'ї горить черговий завод і склад

Катерина ТищенкоСубота, 25 березня 2023, 22:04
У Підмосков'ї горить черговий завод і склад
Воскресенськ під Москвою, Google maps

Вогонь охопив цех металургійного заводу "Фрегат" у Воскресенську в Підмосков'ї.

Джерело: "Інтерфакс" і ТАСС із посиланням на МНС РФ

Дослівно: "На вулиці Кірова, будинок 3, будова 6 сталося загоряння в цеху акумуляторів".

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Довідка: Найбільший у РФ завод "Фрегат" спеціалізується на виробництві вторинного свинцю. Влітку 2022 року завод призупинив свою діяльність.

Деталі: Крім того, в суботу ввечері в Підмосков'ї горить склад із лакофарбовими виробами в Шаховському.

"Міський округ Шаховський, Вовчанівське шосе, буд. 16. Загоряння у виробничому приміщенні - склад із лакофарбовими виробами, горить зсередини", - сказали у відомстві.

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Крім того, в Омську в суботу ввечері загорівся склад пластику, вогнем охоплено 2,8 тис. кв. м, повідомила прес-служба МНС РФ.

Що передувало: Останнім часом на російських об'єктах промисловості відбуваються дивні "бавовни" і пожежі.

Так, тільки в березні у Підмосков'ї горів Московський коксогазовий завод, завод пластику, склад і хімзавод "Тонкий органічний синтез".

Теми: Росіяпожежа
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