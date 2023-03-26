Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В российском Омске загорелся склад с пластиком

"Украинская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 00:21
В российском Омске загорелся склад с пластиком
Пожар в Омске. Фото МЧС РФ

В российском городе Омск вспыхнул масштабный пожар на складе с пластиком.

Источник: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в Telegram

Детали: МЧС РФ сообщило, что в ликвидации пожара в Омске задействовано 65 человек и 16 единиц техники.

Реклама:

Отмечается, что пожар локализован на площади 3,5 тыс. кв. м.

По предварительной информации российского министерства, пострадавших нет.

Напомним: Вечером 25 марта в Подмосковье загорелись цех металлургического завода "Фрегат" и склад с лакокрасочными изделиями.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Росcия
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
Последние новости
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
Все новости...
Реклама: