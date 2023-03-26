В российском Омске загорелся склад с пластиком

В российском городе Омск вспыхнул масштабный пожар на складе с пластиком.

Источник: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в Telegram

Детали: МЧС РФ сообщило, что в ликвидации пожара в Омске задействовано 65 человек и 16 единиц техники.

Отмечается, что пожар локализован на площади 3,5 тыс. кв. м.

По предварительной информации российского министерства, пострадавших нет.

Напомним: Вечером 25 марта в Подмосковье загорелись цех металлургического завода "Фрегат" и склад с лакокрасочными изделиями.