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В российском Омске загорелся склад с пластиком

"Украинская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 01:21
В российском Омске загорелся склад с пластиком
Пожар в Омске. Фото МЧС РФ

В российском городе Омск вспыхнул масштабный пожар на складе с пластиком.

Источник: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в Telegram

Детали: МЧС РФ сообщило, что в ликвидации пожара в Омске задействовано 65 человек и 16 единиц техники.

Отмечается, что пожар локализован на площади 3,5 тыс. кв. м.

По предварительной информации российского министерства, пострадавших нет.

Напомним: Вечером 25 марта в Подмосковье загорелись цех металлургического завода "Фрегат" и склад с лакокрасочными изделиями.

Темы: Росcияпожар
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