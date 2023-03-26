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На Херсонщине оккупанты пытают украинцев, которые отказываются от паспортов РФ – ЦНС

"Украинская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 02:10
На Херсонщине оккупанты пытают украинцев, которые отказываются от паспортов РФ – ЦНС
Паспорт РФ. Иллюстративное фото из открытых источников

На захваченных территориях Херсонской области российские оккупанты применяют угрозы и показательные наказания в отношении людей, которые отказываются получать российские паспорта.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Местное население временно оккупированных территорий продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Темпы выдачи российских паспортов слишком низкие, из-за чего оккупационные администрации получают системные выговоры от кремлевских кураторов.

В населенных пунктах временно оккупированной Херсонщины россияне издеваются над гражданским населением. За отказ от паспорта они угрожают "ямой". Неоднократно оккупанты проводили показательные наказания – на мужчин надевали мешки и бросали в окопы".

Детали: В ЦНС также сообщили, что в Геническе захватчики подвергают жестоким пыткам граждан с проукраинскими взглядами и тех, кто не желает выполнять требования местной оккупационной так называемой власти.

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Темы: Херсонская областьпыткиРосcия
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