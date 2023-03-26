Мешканців Бердянська змушують отримувати перепустки для переміщення окупованими територіями – Генштаб

Російські загарбники зобов'язали мешканців Бердянська отримати перепустки, які надають право переміщуватися окупованими територіями Запорізької області.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У Бердянську окупаційна так звана "адміністрація" видала розпорядження місцевим жителям до 1 квітня отримати в міській комендатурі перепустки для переміщення по тимчасово зайнятих територіях Запорізької області".

Деталі: Зазначається, що перепустки можна буде отримати за умови успішного проходження фільтрації.

Перепустки видаватимуться окремо на людей і на транспортні засоби, повідомили у Генштабі.