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Мешканців Бердянська змушують отримувати перепустки для переміщення окупованими територіями – Генштаб

"Українська правда"Неділя, 26 березня 2023, 07:33
Мешканців Бердянська змушують отримувати перепустки для переміщення окупованими територіями – Генштаб
БЕРДЯНСЬК, ФОТО ЄВГЕНА РУДЕНКА, УП

Російські загарбники зобов'язали мешканців Бердянська отримати перепустки, які надають право переміщуватися окупованими територіями Запорізької області.  

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У Бердянську окупаційна так звана "адміністрація" видала розпорядження місцевим жителям до 1 квітня отримати в міській комендатурі перепустки для переміщення по тимчасово зайнятих територіях Запорізької області".

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Деталі: Зазначається, що перепустки можна буде отримати за умови успішного проходження фільтрації.

Перепустки видаватимуться окремо на людей і на транспортні засоби, повідомили у Генштабі.

Теми: БердянськЗапорізька областьокупаціяРосія
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