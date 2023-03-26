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Жителей Бердянска заставляют получать пропуска для перемещения по оккупированным территориям – Генштаб

"Украинская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 07:33
Жителей Бердянска заставляют получать пропуска для перемещения по оккупированным территориям – Генштаб
БЕРДЯНСК, ФОТО ЕВГЕНИЯ РУДЕНКО, УП

Российские захватчики обязали жителей Бердянска получить пропуска, которые дают право перемещаться по оккупированным территориям Запорожской области. 

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В Бердянске оккупационная так называемая "администрация" выдала распоряжение местным жителям до 1 апреля получить в городской комендатуре пропуска для перемещения по временно занятым территориям Запорожской области".

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Детали: Отмечается, что пропуска можно будет получить при условии успешного прохождения фильтрации.

Пропуска будут выдаваться отдельно на людей и на транспортные средства, сообщили в Генштабе.

Темы: БердянскЗапорожская областьоккупацияРосcия
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