Жителей Бердянска заставляют получать пропуска для перемещения по оккупированным территориям – Генштаб

Российские захватчики обязали жителей Бердянска получить пропуска, которые дают право перемещаться по оккупированным территориям Запорожской области.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В Бердянске оккупационная так называемая "администрация" выдала распоряжение местным жителям до 1 апреля получить в городской комендатуре пропуска для перемещения по временно занятым территориям Запорожской области".

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Детали: Отмечается, что пропуска можно будет получить при условии успешного прохождения фильтрации.

Пропуска будут выдаваться отдельно на людей и на транспортные средства, сообщили в Генштабе.