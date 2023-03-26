В Україні вже ліквідовані понад 170 тисяч окупантів
Неділя, 26 березня 2023, 08:24
Росія втратила у війні в Україні вже понад 170 тисяч своїх вояк, лише за останню добу – 660.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 170550 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3595 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15) од,
- артилерійських систем – 2631 (+8) од,
- РСЗВ – 522 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 277 (+1) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптері – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 282 (+3).
Дані уточнюються.