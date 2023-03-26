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В Україні вже ліквідовані понад 170 тисяч окупантів

Роман ПетренкоНеділя, 26 березня 2023, 08:24
В Україні вже ліквідовані понад 170 тисяч окупантів
речі окупантів, фото генштабу

Росія втратила у війні в Україні вже понад 170 тисяч своїх вояк, лише за останню добу – 660.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 170550 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3595 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15) од,
  • артилерійських систем – 2631 (+8) од,
  • РСЗВ – 522 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 277 (+1) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптері – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 282 (+3).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
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