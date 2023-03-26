В Украине уже ликвидированы более 170 тысяч оккупантов
Воскресенье, 26 марта 2023, 09:24
Россия потеряла в войне в Украине уже более 170 тысяч своих воинов, только за последние сутки - 660.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 170550 (+660) человек ликвидировано,
- танков - 3595 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 6947 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 2631 (+8) ед,
- РСЗО - 522 (+2) ед,
- средства ПВО - 277 (+1) ед,
- самолетов - 305 (+0) ед,
- вертолетах - 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2216 (+2),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5486 (+3) ед,
- специальная техника - 282 (+3).
Данные уточняются.
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