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В Украине уже ликвидированы более 170 тысяч оккупантов

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 марта 2023, 08:24
В Украине уже ликвидированы более 170 тысяч оккупантов
вещи оккупантов, фото генштаба

Россия потеряла в войне в Украине уже более 170 тысяч своих воинов, только за последние сутки - 660.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 170550 (+660) человек ликвидировано,
  • танков - 3595 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 6947 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 2631 (+8) ед,
  • РСЗО - 522 (+2) ед,
  • средства ПВО - 277 (+1) ед,
  • самолетов - 305 (+0) ед,
  • вертолетах - 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2216 (+2),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5486 (+3) ед,
  • специальная техника - 282 (+3).

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силывойна
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