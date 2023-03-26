Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине уже ликвидированы более 170 тысяч оккупантов

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 марта 2023, 09:24
В Украине уже ликвидированы более 170 тысяч оккупантов
вещи оккупантов, фото генштаба

Россия потеряла в войне в Украине уже более 170 тысяч своих воинов, только за последние сутки - 660.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 170550 (+660) человек ликвидировано,
  • танков - 3595 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 6947 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 2631 (+8) ед,
  • РСЗО - 522 (+2) ед,
  • средства ПВО - 277 (+1) ед,
  • самолетов - 305 (+0) ед,
  • вертолетах - 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2216 (+2),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5486 (+3) ед,
  • специальная техника - 282 (+3).

Данные уточняются.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

фотоВ Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Все новости...
Вооруженные силы
Силы обороны отбили более 85 вражеских атак – сводка
В ВСУ прокомментировали заявления об истощении российских войск под Бахмутом
Более полусотни единиц российской техники уничтожены за сутки
Последние новости
16:15
В "Дії" началось голосование за национальное жюри Евровидения 2023
15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
15:50
видеоПутин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
15:47
фотоИзвестный путешественник стал амбассадором United 24
15:31
Европа разрешила Украине импортировать больше электроэнергии
15:18
Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов
15:18
Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
15:10
Техногиганты сокращают этические команды для искусственного интеллекта: опасения по безопасности
15:06
Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков
Все новости...