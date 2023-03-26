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Сирський показав бойову роботу української авіації

Роман ПетренкоНеділя, 26 березня 2023, 09:29
Сирський показав бойову роботу української авіації
скріншот

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив відео з бойовою роботою підрозділів української авіації на Сході.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "В перші дні широкомасштабного вторгнення ворог розраховував знищити нашу армійську авіацію. Проте навіть через рік українські гелікоптери продовжують уражати окупантів всюди, де це потрібно.

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Деталі: За словами Сирського, на відео бойова робота підрозділів 16-ї та 18-ї бригад армійської авіації по військам противника на східному напрямку.

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Теми: Збройні силиавіавійна
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