Сирський показав бойову роботу української авіації

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив відео з бойовою роботою підрозділів української авіації на Сході.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "В перші дні широкомасштабного вторгнення ворог розраховував знищити нашу армійську авіацію. Проте навіть через рік українські гелікоптери продовжують уражати окупантів всюди, де це потрібно.

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Удари з неба - це суттєва вогнева та морально-психологічна допомога підрозділам, які героїчно тримають фронт".

Деталі: За словами Сирського, на відео бойова робота підрозділів 16-ї та 18-ї бригад армійської авіації по військам противника на східному напрямку.