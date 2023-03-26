Сырский показал боевую работу украинской авиации

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский обнародовал видео с боевой работой подразделений украинской авиации на Востоке.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "В первые дни широкомасштабного вторжения враг рассчитывал уничтожить нашу армейскую авиацию. Однако даже через год украинские вертолеты продолжают поражать оккупантов везде, где это нужно.

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Удары с неба - это существенная огневая и морально-психологическая помощь подразделениям, которые героически держат фронт".

Детали: По словам Сырского, на видео боевая работа подразделений 16-й и 18-й бригад армейской авиации по войскам противника на восточном направлении.