Сырский показал боевую работу украинской авиации
Воскресенье, 26 марта 2023, 10:29
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский обнародовал видео с боевой работой подразделений украинской авиации на Востоке.
Источник: Сырский в Telegram
Прямая речь Сырского: "В первые дни широкомасштабного вторжения враг рассчитывал уничтожить нашу армейскую авиацию. Однако даже через год украинские вертолеты продолжают поражать оккупантов везде, где это нужно.
Удары с неба - это существенная огневая и морально-психологическая помощь подразделениям, которые героически держат фронт".
Детали: По словам Сырского, на видео боевая работа подразделений 16-й и 18-й бригад армейской авиации по войскам противника на восточном направлении.