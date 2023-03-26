Від російських обстрілів поранені 25 цивільних за добу – Міноборони
Неділя, 26 березня 2023, 10:03
За добу 25 березня в Україні поранені 25 цивільних через російські атаки.
Джерело: Мілітарі медіацентр Міноборони
Деталі: Також загинули ще 5 цивільних.
За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 8 областей України.
Загалом з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК "С-300", БПЛА "Ланцет", тактична авіація) здійснено обстріли 132 населених пунктів, підтверджено ураження 63 об’єктів інфраструктури.
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