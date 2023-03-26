От российских обстрелов ранены 25 гражданских за сутки – Минобороны
Воскресенье, 26 марта 2023, 10:03
За сутки 25 марта в Украине ранены 25 гражданских из-за российских атак.
Источник: Милитари медиа центр Минобороны
Детали: Также погибли еще 5 гражданских.
Реклама:
По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины.
Всего из различных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК "С-300", БПЛА "Ланцет", тактическая авиация) осуществлены обстрелы 132 населенных пунктов, подтверждено поражение 63 объектов инфраструктуры.