Морська міна під час шторму здетонувала, пошкодивши декілька будівель біля Одеси

Під час шторму хвилі викинули ворожу морську міну на узбережжі під Одесою.

Джерело: міськрада Одеси, "Думська"

Деталі: Зазначається, що міна здетонувала, вдарившись об прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів.

Пошкоджено кілька будівель.

ЗМІ пишуть, що це сталося на узбережжі села Сичавка.

Мерія уточнює, що через обмеження доступу до об’єкту там не було людей і ніхто не постраждав.