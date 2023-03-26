Морська міна під час шторму здетонувала, пошкодивши декілька будівель біля Одеси
Неділя, 26 березня 2023, 12:22
Під час шторму хвилі викинули ворожу морську міну на узбережжі під Одесою.
Джерело: міськрада Одеси, "Думська"
Деталі: Зазначається, що міна здетонувала, вдарившись об прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів.
Реклама:
Пошкоджено кілька будівель.
ЗМІ пишуть, що це сталося на узбережжі села Сичавка.
Мерія уточнює, що через обмеження доступу до об’єкту там не було людей і ніхто не постраждав.
ВІДЕО ДНЯ