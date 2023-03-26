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Морська міна під час шторму здетонувала, пошкодивши декілька будівель біля Одеси

Роман ПетренкоНеділя, 26 березня 2023, 12:22
Морська міна під час шторму здетонувала, пошкодивши декілька будівель біля Одеси
фото міськради одеси

Під час шторму хвилі викинули ворожу морську міну на узбережжі під Одесою.

Джерело: міськрада Одеси, "Думська"

Деталі: Зазначається, що міна здетонувала, вдарившись об прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів.

Пошкоджено кілька будівель.

ЗМІ пишуть, що це сталося на узбережжі села Сичавка.

Мерія уточнює, що через обмеження доступу до об’єкту там не було людей і ніхто не постраждав.

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Теми: війнамінуванняЧорне мореОдеса
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