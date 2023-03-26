Морская мина во время шторма сдетонировала, повредив несколько зданий возле Одессы
Воскресенье, 26 марта 2023, 12:22
Во время шторма волны выбросили вражескую морскую мину на побережье под Одессой.
Источник: горсовет Одессы, "Думская"
Детали: Отмечается, что мина сдетонировала, ударившись о прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования малых плавсредств.
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Повреждены несколько зданий.
СМИ пишут, что это произошло на побережье села Сычавка.
Мэрия уточняет, что из-за ограничения доступа к объекту там не было людей и никто не пострадал.
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