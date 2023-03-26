Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Угорщина виступає за припинення вогню, але не згодна, щоб Росія зберегла окуповані території - МЗС

"Європейська правда"Неділя, 26 березня 2023, 12:53

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що заклик Будапешта зупинити вогонь в Україні та почати мирні переговори не означає, що Росії відійдуть усі українські території, які вона зараз контролює.

Про це Сійярто сказав в інтерв’ю агентству AP, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто зазначив, що позиція Угорщини щодо необхідності припинення вогню не означає згоду з тим, що Росія збереже окуповані нею території.

"Знаєте, зупинити війну та сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте статус-кво", - сказав глава угорського МЗС. 

"Коли війна припиниться і розпочнуться мирні переговори, зовсім не обов'язково, що межі будуть там, де проходить лінія фронту. Ми знаємо це і з нашої власної історії... Припинення вогню має настати зараз", - пояснив Сійярто.

Як відомо, Угорщина заявляє, що постачання зброї Україні та санкції не стали тими заходами, які допомогли призвести до миру в Україні. Угорські офіційні особи також неодноразово заявляли, що для вирішення війни в Україні необхідні переговори між Байденом і Путіном.

Зокрема, у своєму виступі перед Генеральною асамблеєю ООН 23 лютого Сійярто закликав до переговорів між США та Росією для припинення війни в Україні. 

ВІДЕО ДНЯ

У Міністерстві закордонних справ України закликали главу МЗС Угорщини перестати підігрувати Росії і не мріяти про переговори щодо закінчення війни без України.

Теми: УгорщинавійнаРосіяокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Резніков про контрнаступ: Планується на кількох напрямках, може бути у квітні-травні  

Нацбанк покращить прогноз зростання економіки на 2023 рік

У Кремлі прогнозують тривалу гібридну війну, тому росіяни мають "об'єднатися навколо Путіна"

фотоУ Лаврі сотні вірян зібралися на останнє богослужіння УПЦ МП

У Верховній Раді хочуть вдосканалити мобілізаційні заходи

В УПЦ МП пояснили, як зможуть залишитись в Лаврі

Усі новини...
Угорщина
Дуда заявив Угорщині про потребу швидкого вступу Фінляндії і Швеції в НАТО
США не запросили Туреччину й Угорщину на свій "Саміт за демократію" – ЗМІ
Франція може витіснити Росію з будівництва АЕС в Угорщині – ЗМІ
Останні новини
15:54
Резніков про контрнаступ: Планується на кількох напрямках, може бути у квітні-травні  
15:53
Путін визнав, що санкції шкодять російській економіці
15:50
відеоПутін запевнив росіян, що у 2022 році вони жили довше, ніж зазвичай
15:47
фотоВідомий мандрівник став амбасадором United 24
15:31
Європа дозволила Україні імпортувати більше електроенергії
15:18
Захисники знищили човен російської ДРГ у районі Дніпровських островів
15:18
Нацбанк покращить прогноз зростання економіки на 2023 рік
15:10
Техногіганти скорочують етичні команди для штучного інтелекту: побоювання щодо безпеки
15:06
Дунайське пароплавство може продати свій пасажирський флот через збитки
14:53
фотоСБУ затримала трьох колаборантів: серед них чиновниця міськради та псевдоміліціант
Усі новини...