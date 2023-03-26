Угорщина виступає за припинення вогню, але не згодна, щоб Росія зберегла окуповані території - МЗС

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що заклик Будапешта зупинити вогонь в Україні та почати мирні переговори не означає, що Росії відійдуть усі українські території, які вона зараз контролює.

Про це Сійярто сказав в інтерв’ю агентству AP, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто зазначив, що позиція Угорщини щодо необхідності припинення вогню не означає згоду з тим, що Росія збереже окуповані нею території.

"Знаєте, зупинити війну та сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте статус-кво", - сказав глава угорського МЗС.

"Коли війна припиниться і розпочнуться мирні переговори, зовсім не обов'язково, що межі будуть там, де проходить лінія фронту. Ми знаємо це і з нашої власної історії... Припинення вогню має настати зараз", - пояснив Сійярто.

Як відомо, Угорщина заявляє, що постачання зброї Україні та санкції не стали тими заходами, які допомогли призвести до миру в Україні. Угорські офіційні особи також неодноразово заявляли, що для вирішення війни в Україні необхідні переговори між Байденом і Путіном.

Зокрема, у своєму виступі перед Генеральною асамблеєю ООН 23 лютого Сійярто закликав до переговорів між США та Росією для припинення війни в Україні.

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