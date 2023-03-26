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Венгрия выступает за прекращение огня, но не согласна, чтобы Россия сохранила оккупированные территории – МИД

"Европейская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 12:53

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что призыв Будапешта остановить огонь в Украине и начать мирные переговоры не означает, что России отойдут все украинские территории, которые она сейчас контролирует.

Об этом Сийярто сказал в интервью агентству AP, сообщает "Европейская правда".

Сийярто отметил, что позиция Венгрии о необходимости прекращения огня не означает согласие с тем, что Россия сохранит оккупированные ею территории.

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"Знаете, остановить войну и сесть за стол переговоров не означает, что вы принимаете статус-кво", - сказал глава венгерского МИД. 

"Когда война прекратится и начнутся мирные переговоры, совсем не обязательно, что границы будут там, где проходит линия фронта. Мы знаем это и из нашей собственной истории... Прекращение огня должно наступить сейчас", - пояснил Сийярто.

Как известно, Венгрия заявляет, что поставки оружия Украине и санкции не стали теми мерами, которые помогли привести к миру в Украине. Венгерские официальные лица также неоднократно заявляли, что для решения войны в Украине необходимы переговоры между Байденом и Путиным.

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В частности, в своем выступлении перед Генеральной ассамблеей ООН 23 февраля Сийярто призвал к переговорам между США и Россией для прекращения войны в Украине. 

В Министерстве иностранных дел Украины призвали главу МИД Венгрии перестать подыгрывать России и не мечтать о переговорах по окончанию войны без Украины.

Темы: ВенгриявойнаРосcияоккупация
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