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Друга група українських артилеристів завершує навчання на САУ AS90 у Британії

"Європейська правда"Неділя, 26 березня 2023, 14:02
Друга група українських артилеристів завершує навчання на САУ AS90 у Британії
усі фото міноборони британії

Друга група українських військових завершує навчання на 155-мм самохідній артилерійській установці AS90. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ з посиланням на Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

Програма тренувань є частиною зобов’язання Великої Британії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією.

Понад 1000 британських військовослужбовців беруть участь у реалізації програми, яку здійснюють на об’єктах Міністерства оборони Великої Британії на північному заході, південному заході та південному сході Британії.

Навчання на AS90 відбувається в спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії. Їх проводять офіцери та солдати Королівського артилерійського полку.

 

AS90 - це гнучка, високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, одночасно дозволяючи йому вражати цілі на великій відстані.

Українські військовослужбовці пройшли спеціальне навчання з усіх аспектів експлуатації та обслуговування системи AS90.

ВІДЕО ДНЯ

15 січня Британія підтвердила плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90. 

Група українських військових прибула до Британії для навчання на САУ AS90 на початку лютого.

Теми: Збройні силиВелика Британіявійна
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