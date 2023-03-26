Вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение на САУ AS90 в Британии

Вторая группа украинских военных завершает обучение на 155-мм самоходной артиллерийской установке AS90.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ со ссылкой на Минобороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

Программа тренировок является частью обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией.

Более 1000 британских военнослужащих участвуют в реализации программы, которую осуществляют на объектах Министерства обороны Великобритании на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании.

Обучение на AS90 происходит в специализированном учреждении под контролем Королевской школы артиллерии. Их проводят офицеры и солдаты Королевского артиллерийского полка.

AS90 - это гибкая, высокоточная современная артиллерийская система, которая обеспечивает бронированную защиту своего экипажа, одновременно позволяя ему поражать цели на большом расстоянии.

Украинские военнослужащие прошли специальное обучение по всем аспектам эксплуатации и обслуживания системы AS90.

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15 января Британия подтвердила планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ калибра 155 мм AS90.

Группа украинских военных прибыла в Британию для обучения на САУ AS90 в начале февраля.