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Вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение на САУ AS90 в Британии

"Европейская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 14:02
Вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение на САУ AS90 в Британии
все фото минобороны британии

Вторая группа украинских военных завершает обучение на 155-мм самоходной артиллерийской установке AS90. 

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ со ссылкой на Минобороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

Программа тренировок является частью обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией.

Более 1000 британских военнослужащих участвуют в реализации программы, которую осуществляют на объектах Министерства обороны Великобритании на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании.

Обучение на AS90 происходит в специализированном учреждении под контролем Королевской школы артиллерии. Их проводят офицеры и солдаты Королевского артиллерийского полка.

 

AS90 - это гибкая, высокоточная современная артиллерийская система, которая обеспечивает бронированную защиту своего экипажа, одновременно позволяя ему поражать цели на большом расстоянии.

Украинские военнослужащие прошли специальное обучение по всем аспектам эксплуатации и обслуживания системы AS90.

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15 января Британия подтвердила планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ калибра 155 мм AS90. 

Группа украинских военных прибыла в Британию для обучения на САУ AS90 в начале февраля.

Темы: Вооруженные силыВеликобританиявойна
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