Росіяни в неділю обстріляли Куп’янськ
Неділя, 26 березня 2023, 15:19
Російські окупанти 26 березня вранці обстріляли місто Куп'янськ Харківської області, завдали шкоди приватному домоволодінню та багатоквартирному будинку.
Джерело: ДСНС області
Деталі: Зазначається, що ДСНС виявили численні пошкодження приватного домоволодіння.
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Вражено гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль.
Також внаслідок ворожого вогневого нальоту пошкоджено газогін, зовнішню стіну, вікна, двері під’їзду та балкони у житловому 5-поверховому будинку.
Люди не постраждали.
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