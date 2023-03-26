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Росіяни в неділю обстріляли Куп’янськ

Роман ПетренкоНеділя, 26 березня 2023, 15:19
Росіяни в неділю обстріляли Куп’янськ
фото дснс

Російські окупанти 26 березня вранці обстріляли місто Куп'янськ Харківської області, завдали шкоди приватному домоволодінню та багатоквартирному будинку.

Джерело: ДСНС області

Деталі: Зазначається, що ДСНС виявили численні пошкодження приватного домоволодіння.

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Вражено гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль.

Також внаслідок ворожого вогневого нальоту пошкоджено газогін, зовнішню стіну, вікна, двері під’їзду та балкони у житловому 5-поверховому будинку.

Люди не постраждали.

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Теми: Харківська областьобстрілвійна
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